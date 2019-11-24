Дети Тюменского района закаляются для укрепления здоровья и духа

В Тюменском районе на базе трех образовательных организаций продолжает реализовываться проект "Здоровое поколение 4+" в рамках областного проекта "Регион здоровья". К школьникам и дошкольникам присоединились родители, теперь закаливающие процедуры применяют около 160 участников проекта.

Три учреждения вошли в проект: Винзилинский детский сад "Малышок", Богандинская школа №1 и Богандинская детско-юношеская спортивная школа №2. В Богандинской школе №1 на данный момент 20 участников экспериментальной и 20 участников контрольной группы. В комплекс закаливающих процедур входят: пробежка на свежем воздухе в легкой одежде, дыхательная гимнастика, "аквадорожка", массажные коврики, координационная лестница, обливание водой с постепенным снижением температуры, сауна и полоскание горла минеральной водой.

Закаливающие процедуры проводятся три раза в неделю перед занятиями. Исследования показали, что закаливание организма формирует не только сопротивляемость организма различным заболеваниям, но и активную жизненную позицию. Ученики стали пропускать меньше уроков в школе, повысились успеваемость и интерес к учебе, возросла социальная активность участников, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

В структурном подразделении Богандинской школы №1 в проекте задействованы 23 ребенка из экспериментальной группы. Медсестра отслеживает проблемы со здоровьем детей, воспитатель ведёт листы закаливания на каждого ребёнка, педагог-психолог ежеквартально проводит мониторинг эмоционального состояния дошкольников и тест на самооценку. Эксперты отмечают, что эмоциональное состояние детей за время проекта улучшилось, самооценка повысилась, двигательная активность возросла. А главное, дети стали реже болеть. Для малышей устраивают утренние пробежки, обливание рук холодной водой, растирание тела варежкой, хождение по солевым дорожкам. Родители параллельно изучают факты о здоровом образе жизни, и даже выпускают тематическую газету.