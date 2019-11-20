В Тюмени обсудят проблемы использование культурного наследия

Конференция "Встраивание культурного наследия в экономическую реальность" пройдет в Тюменском индустриальном университете 28 ноября. С докладами выступят профессиональные архитекторы и специалисты ведущих вузов страны.

Научный семинар реализуется в рамках проекта программы развития опорного университета "Архитектурный образ региона". Проект позволит создать новые организационно-экономические предпосылки для сохранения и использования историко-культурного наследия Тюменской области. В продвижении проекта участвуют специалисты из НИУ Высшая школа экономики, Московского государственного университета имени Ломоносова, Института культурного и природного наследия имени Лихачёва, Института проблем освоения Севера Сибирского отделения РАН.

Конференция пройдет в конференц-зале строительного института ТИУ (ул. Луначарского, 2, каб. 208) в 14.00.