В Тюмени зарегистрировано 1,5 тысячи наркопреступлений

За 10 месяцев 2019 года в Тюменской области выявлено более 2 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом было сказано на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств и профилактики наркомании, которое провел заместитель прокурора Тюменской области Александр Чернышев.

В этом году в регионе было зарегистрировано 2075 наркопреступлений, из них 1215 преступлений — наркосбыты. Для сравнения: за 10 месяцев 2018 года было выявлено 1484 преступления.

Большая часть преступлений была совершена в Тюмени — 1455, 174 — в Тобольске, 104 — в Ишиме, 147 — в Тюменском районе. По сообщению пресс-службы прокуратуры Тюменской области, в суды было направлено 952 уголовных дела.