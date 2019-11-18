Тоболяки провели операцию по спасению лебедя

Фото - https://vk.com/mchs_tobolsk

В конце прошлой недели сотрудники МЧС Тобольска и добровольцы спасли лебедя, которого обнаружил местый житель в протоке замерзшей речки в трех километрах от села Байкалово.

Валерий Яковлев одинокую птицу заметил на речке пару недель назад, но не придал этому значения: водоем не был еще покрыт льдом, птица свободно плавала и кормилась. Поехав 13 ноября на рыбалку, он был очень удивлен, увидев в полынье старого знакомого. При -20 у ослабленной птицы шансов выжить почти не осталось. Мужчина позвонил в ПСЧ "8 ОФПС по Тюменской области.

В операции по спасению лебедя приняли участие работники отдельного поста села Байкалово, местные жители и добровольцы из Тобольска. Лебедь плавал в узкой полынье, проходящей посередине речки, изредка выходил на лед. С помощью рыбацких сетей и веревок птицу удалось достать из воды.

Спасённого лебедя доставили на отдельный пост 128 ПСЧ, отогрели и осмотрели. Сейчас он находится в теплом вольере частного подворья: лебедь обеспечен кормом и водой, и с приходом весны, если состояние придет в норму, его выпустят в естественные условия, сообщает МЧС Тобольска.