Урок истории тюменского учителя оценили на федеральном уровне

Урок учителя истории школы №40 Тюмени Алены Шастиной, посвященный пятилетию присоединения полуострова Крым к России, стал лучшим по итогам всероссийского конкурса "Лучшие профориентационные практики" Министерства просвещения РФ. Всего в список лидеров вошло 110 проектов из более 1,5 тысяч заявок.

Тюменская область представила на конкурс 21 заявку. Урок Алены Шастиной получил наивысшую оценку экспертов. По словам учителя, он универсальный и позволяет рассмотреть сразу 30 профессий.

"Каждый ребенок, в зависимости от своих индивидуальных способностей, может узнать о той или иной профессии. Мы работали с разными предметами из Крыма, привлекали ресурс интернета, соцсетей. Разрабатывая этот урок, учитывала, с какими социальными партнерами можно сотрудничать, как привлечь общественность, родителей. Прописала компетенции, в том числе WorldSkills, жесткие и мягкие навыки, о которых в образовании много говорят", - поделилась Алена Шастина.

Конкурс лучших профориентационных практик проходил дистанционно, а награждение состоится в Ярославле в конце ноября, пишет ИА "Тюменская линия".