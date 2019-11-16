В Тюмени создадут путеводитель по древним захоронениям Текутьевского кладбища

Авторы тюменского проекта "Мы жили" Влада Нерадовская и Дарья Новикова создают путеводитель по захоронениям Текутьевского кладбища. Им уже удалось переписать 70% захоронений, среди которых обнаружены могилы известных в Тюмени людей.

В рамках проекта они намерены создать путеводитель по древнему некрополю и воссоздать страницы утраченной людской истории. Каждые осенние выходные девушки приглашали неравнодушных людей помочь переписать захоронения, так как кладбищенские документы были утрачены, пишет "Вслух.ру".

Как рассказала Влада Нерадовская, точно количество описанных захоронений пока неизвестно, так как собранную информацию еще не систематизировали. Предположительно это 70% от общего числа. В холодную погоду работа будет приостановлена, опись возобновят весной. В течение зимы планируется составить списки по имеющимся данным и исследовать архивы.

Единомышленница авторов проекта, экскурсовод Наталья смогла обнаружить в ходе исследования захоронения известных в городе людей. "Ближе к центральной части кладбища есть захоронение семьи — четыре человека. Могилы никак не обозначены - ни имен, ни дат, только воткнутые палки. Наталья встретила там пожилую женщину, как оказалось, родственницу этих людей. Та рассказала, что здесь покоятся Родионовы, знаменитые тюменские фотографы. Теперь нам известно точное место их захоронения", - поделилась Влада Нерадовская.