В Тобольском районе спасли замерзающего лебедя

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В селе Байкалово Тобольского района спасение лебедя организовали спасатели, местные жители и добровольцы. Птица оставалась на замерзающей речке, когда температура на улице опустилась ниже –20°C.

Одиноко плавающую птицу приметил местный житель Валерий Яковлев пару недель назад, но не придал этому значения, так как водоем еще не затягивало льдом. Заметив, что с наступлением холодов лебедь никуда не улетел, мужчин обратился к спасателям. Судя по следам у озера, на ослабевшую птицу уже затеяли охоту лисы.

"Лебедь плавал в узкой полынье, проходящей посередине речки, изредка выходил на лед. С помощью рыбацких сетей и веревок птицу удалось достать из воды. Спасенный никак не реагировал на людей, вел себя спокойно — словно ждал все эти дни человеческую помощь", — рассказали подробности спасательной операции в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

После спасения птицу отогрели и осмотрели. Сейчас лебедь обитает в теплом вольере частного подворья, он обеспечен кормом и водой. Если птица окрепнет к весне, ее выпустят в естественные условия.