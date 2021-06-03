В Заводоуковске пожарные спасли жеребенка, провалившегося в колодец

В городе Заводоуковске Тюменской области в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что на улице Декабристов в колодец провалился жеребенок.

По словам очевидцев, животное выгуливалось в частном секторе и встало на деревянный щит, закрывающий колодец. Под его весом крышка не выдержала и разломилась. Упав вниз, жеребенок повредил трубу, колодец начал быстро наполняться водой.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники 93-й пожарно-спасательной части, используя веревку и автолестницу, извлекли пленника из западни. Значительных повреждений жеребенок не получил", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.