Специалисты напоминают, как помочь человеку, провалившемуся под лед

В холодное время года, когда лед недостаточно крепкий, есть риск попасть в полынью. В департаменте безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени рассказали, как спастись, оказавшись в ледяной воде, и чем помочь утопающему.

Если произошла беда, важно сохранять спокойствие и помнить об основных правилах спасения провалившегося под лед.

Как помочь провалившемуся под лед человеку:

— Вызовите спасателей, скорую помощь.

— Возьмите длинный предмет: палку, веревку, шарф или ремень.

— Лягте на живот, подползите к пролому, за три-пять метров киньте пострадавшему конец веревки, палки или ремня, вытяните его из воды и ползком выбирайтесь из опасной зоны.

— Вытащенного человека нужно немедленно переодеть в сухую одежду, растереть кожу до покраснения, дать горячий чай, заставить двигаться, чтобы он согрелся.

Если под лед провалились вы:

— Сохраняйте спокойствие, не делайте резких движений, зовите на помощь.

— Избавьтесь от лишних вещей.

— Постарайтесь зацепиться за кромку льда, чтобы держаться на поверхности.

— Закиньте ноги и перевалитесь на лед.

— Ползите или перекатывайтесь к берегу в ту сторону, откуда пришли.

Чтобы не провалиться под лед, не забывайте о важных правилах поведения:

— Не выходите на лед в темное время суток.

— Помните, что самый крепкий лед — голубого цвета, а вот желтый, серый, белый — ненадежен (как и припорошенный снегом).

— Придерживайтесь проторенных троп или лыжни.

— Не приближайтесь к местам, где растут деревья, кусты, камыши, торчат коряги.