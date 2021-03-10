Специалисты напоминают, как помочь человеку, провалившемуся под лед

В холодное время года, когда лед недостаточно крепкий, есть риск попасть в полынью. В департаменте безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени рассказали, как спастись, оказавшись в ледяной воде, и чем помочь утопающему.
Если произошла беда, важно сохранять спокойствие и помнить об основных правилах спасения провалившегося под лед.
Как помочь провалившемуся под лед человеку:
— Вызовите спасателей, скорую помощь.
— Возьмите длинный предмет: палку, веревку, шарф или ремень.
— Лягте на живот, подползите к пролому, за три-пять метров киньте пострадавшему конец веревки, палки или ремня, вытяните его из воды и ползком выбирайтесь из опасной зоны.
— Вытащенного человека нужно немедленно переодеть в сухую одежду, растереть кожу до покраснения, дать горячий чай, заставить двигаться, чтобы он согрелся.
Если под лед провалились вы:
— Сохраняйте спокойствие, не делайте резких движений, зовите на помощь.
— Избавьтесь от лишних вещей.
— Постарайтесь зацепиться за кромку льда, чтобы держаться на поверхности.
— Закиньте ноги и перевалитесь на лед.
— Ползите или перекатывайтесь к берегу в ту сторону, откуда пришли.
Чтобы не провалиться под лед, не забывайте о важных правилах поведения:
— Не выходите на лед в темное время суток.
— Помните, что самый крепкий лед — голубого цвета, а вот желтый, серый, белый — ненадежен (как и припорошенный снегом).
— Придерживайтесь проторенных троп или лыжни.
— Не приближайтесь к местам, где растут деревья, кусты, камыши, торчат коряги.
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