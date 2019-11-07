Тюменская таможня выявила незаконный экспорт леса на 4 млн рублей

17:20 07 ноября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: пресс-группа Тюменской таможни

Тюменская таможня обнаружила нарушения в поставке крупной партии лесоматериалов хвойных пород  в Узбекистан.

По 8 декларациям на товары в 2017 и 2018 годах организацией было вывезено 752 кубометра леса, но заявленные сведения оказались недостоверными. Предприниматель не смог представить таможенному органу документы, подтверждающие законность происхождения и приобретения 564 кубометров леса.

По заключению таможенного эксперта, стоимость незаконно перемещенных лесоматериалов составила более 4 млн рублей. Возбуждено два уголовных дела, сообщает пресс-группа Тюменской таможни.

Теги: лес , таможня , экспорт
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2019