Тюменская таможня выявила незаконный экспорт леса на 4 млн рублей

Тюменская таможня обнаружила нарушения в поставке крупной партии лесоматериалов хвойных пород в Узбекистан.
По 8 декларациям на товары в 2017 и 2018 годах организацией было вывезено 752 кубометра леса, но заявленные сведения оказались недостоверными. Предприниматель не смог представить таможенному органу документы, подтверждающие законность происхождения и приобретения 564 кубометров леса.
По заключению таможенного эксперта, стоимость незаконно перемещенных лесоматериалов составила более 4 млн рублей. Возбуждено два уголовных дела, сообщает пресс-группа Тюменской таможни.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru