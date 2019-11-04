Тюменские офтальмологи повышают мастерство

Около 500 пациентов ежедневно обращаются к тюменским офтальмологам. В эпоху гаджетов люди все чаще испытывают проблемы со зрением и врачам приходится прилагать все усилия, чтобы помочь каждому.

Сейчас офтальмологи Тюмени проходят дополнительное обучение в Уфимском НИИ глазных болезней. В составе делегаций специалистов из России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и Таджикистана тюменцы изучают теорию и практику лечения заболеваний глаз как консервативным, так и хирургическим путем.

Только за сентябрь и октябрь тюменские специалисты прошли учебу по двум направлениям: по диагностике и антивазопролиферативной терапии макулярной патологии, а также обучение на WETLAB по факоэмульсификации.

В процессе обучения тюменские медики учатся на тренажерах. Техника операции осваивается поэтапно на свиных глазах. В дальнейшем офтальмологи наблюдают за ходом операции в реальном времени в качестве ассистента либо в режиме онлайн по видеомонитору в учебном классе. После дополнительного обучения офтальмохирурги самостоятельно оперируют пациентов.