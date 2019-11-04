Тромболизис – главное оружие тюменской скорой помощи против инфаркта

Экстренная процедура тромболизиса, проведенная врачами тюменской скорой помощи, спасла с начала года жизни 90 горожан. Сразу два случая счастливого спасения произошли в один октябрьский день: тромб в коронарной артерии привел к инфаркту у 50-летней женщины и 56-летнего мужчины.

Как рассказали в пресс-службе станции скорой медицинской помощи Четыре дня женщина "лечилась" от периодической боли в нижней половине грудины самостоятельно, обезболивающими лекарствами, пока острый инфаркт не заставил ее вызвать скорую. Прибывшей через 20 минут бригаде пришлось срочно восстанавливать ритм сердца, а затем проводить тромболизис.

Тромболитик растворяет тромб в коронарном сосуде и восстанавливает кровоток. Медики скорой медицинской помощи применяют его уже 11 лет в борьбе с инфарктом.

Мужчине тромболитическая терапия была противопоказана, но скорая помощь уже через 48 минут от появления первых болей за грудиной доставила пациента в стационар, где ему провели операцию стентирования (установили в коронарном сосуде специальный каркас для восстановления проходимости). Правда, всего этого мужчина мог избежать, если бы относился к своему здоровью серьезно.

"Игнорируя рекомендации врачей и не контролируя артериальное давление, мужчина подверг себя смертельной опасности", - рассказал врач скорой помощи.

Сейчас оба пациента уже выписались из больницы и находятся дома. А медики скорой помощи советуют тюменцам быть внимательнее к себе и окружающим и вовремя обращаться за медицинской помощью.