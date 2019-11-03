В Тюменской области завершился сезон благоустройства дворов

Около сотни дворов и 18 общественных пространств благоустроили в тюменской области в 2019 году. На эти цели в консолидированном бюджете Тюменской области было выделено 1,3 млрд рублей. Работы выполнялись в Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске и Тюменском районе, сообщает ИА "Тюменская линия".

"Программу по благоустройству дворовых территорий мы реализуем совместно с жителями, которые принимают участие в разработке проектов и приемке выполненных работ. В результате каждый вложенный в эту программу бюджетный рубль дает максимальный эффект", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

В Тюмени в рамках регионального проекта по формированию комфортной городской среды только планируется завершить благоустройство 11 дворов многоквартирных жилых домов и трех общественных пространств. Общая стоимость работ превышает 460 миллионов рублей, из них 122 миллиона рублей - это федеральные деньги. Оплата подрядчикам производится только после приемки объектов.