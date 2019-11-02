Три ФАПа готовят к открытию в Тюменском районе

В Тюменском районе до конца 2019 года откроются три новых фельдшерско-акушерских пункта - структурных подразделения лечебно-профилактического учреждения "Областная больница № 19", сообщают "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Открытие долгожданных объектов проходит в рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение".

Уже завершено строительство ФАПа в деревне Есаулова Чикчинского муниципального образования. Продолжаются строительные работы в деревне Янтык Каскаринского МО и деревне Малиновка Успенского муниципального образования, они продлятся до декабря этого года.

Как отметил главный врач ГБУЗ ТО "Областная больница № 19" Андрей Патрикеев, ранее медико-санитарные пункты на этих территориях размещались в приспособленных помещениях. "Новые ФАПы – типовые, оснащены всем необходимым оборудованием и достаточно просторны – их площадь в деревнях Есаулова и Янтык – 144 квадратных метра, в Малиновке чуть меньше – 81 квадратный метр", - пояснил Андрей Новомирович.

Кабинеты новых ФАПов светлые и чистые, они совсем не создают удручающую больничную атмосферу. Здесь есть прививочный кабинет, кабинеты педиатра и терапевта, аптечный пункт. Уже готовы к работе современные измерительные приборы, которыми смогут пользоваться жители. Эти ФАПы, как отметил главврач, комфортны и для персонала, и для пациентов, проживающих на данных территориях.

В скором будущем новая поликлиника появится и в еще одном населенном пункте Тюменского района – в поселке Винзили. К новому году планируется завершить общие строительные работы, к весне здесь уже поставят новое оборудование.