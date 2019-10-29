В регионе выявлено более 400 коррупционных преступлений

За 9 месяцев 2019 года в Тюменской области было выявлено 429 коррупционных преступлений. Такие данные были озвучены на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, посвященном противодействию коррупции.
Было отмечено, что 215 преступлений — это взяточничество. 18 из них были совершены в крупном и особо крупном размере.
"В регионе имеются примеры успешного выявления, пресечения и расследования коррупционных преступлений, в том числе представляющих повышенный общественный резонанс. Вместе с тем есть и ряд проблем. По итогам координационного совещания выработан комплекс мер, направленных на активизацию работы по выявлению и пресечению коррупционных преступлений", — передает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru