Многофункциональный спортзал для тюменцев открылся в школе №5

Открытие многофункционального спортзала площадью более 1,4 тыс. кв. метров состоялось в тюменской школе №5. Заниматься разными видами спорта здесь смогут не только учащиеся, но и жители всего микрорайона.

Как рассказала директор учебного заведения Галина Шевалье, в спортзале есть удобные раздевалки и душевые, тренажерный зал, зал хореографии, тренерская комната. Оборудована система разделения, благодаря чему в зале могут одновременно заниматься два класса. Здесь также смогут работать семейные клубы, будут развиваться массовые виды спорта, можно будет сдавать нормативы ГТО, пишет ИА "Тюменская линия".

"Спортивный комплекс оснащен новым современным инвентарем, оборудованием, современной площадкой для игр в баскетбол, волейбол, мини-футбол. Площадка соответствует всем требованиям, чтобы принимать городские и региональные соревнования", - отметила заместитель директора городского департамента образования Ольга Тренина.