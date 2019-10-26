В Тюмени реализуется проект по профилактике туберкулеза

Тюменский профилактический проект "Дыши свободно!", направленный на снижение заболеваемости туберкулезом, дает положительные результаты: врачи-фтизиатры наблюдают увеличение обращений граждан в детские поликлиники за получением информации и проведением профилактических процедур.

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, проект разработан и внедрен Ассоциацией фтизиатров в 2019 году, он включает комплекс мер, направленных на формирование у школьников навыков безопасного поведения в быту и в обществе, привлечение педагогов к внедрению эффективных способов сохранения здоровья, просвещение родителей в вопросах использования инновационных методов иммунодиагностики, раннего выявления и предотвращения инфекционных заболеваний у детей.

Фтизиатры провели мониторинг образовательных учреждений, чтобы выявить школы, в которых зарегистрировано наибольшее количество отказов родителей от иммунодиагностики. В них медработники и провели специально разработанные семинары-практикумы, способные убедить учителей и родителей более ответственно относиться к вопросам профилактики инфекций.

А для пропаганды прививок среди самих школьников использовали интерактивные формы занятий с использованием сюжетно-ролевых игр и наглядных материалов.

С момента запуска профилактического проекта "Дыши свободно" (1 марта 2019г.) уже проведено 23 семинара, в которых участвовало более 900 человек.