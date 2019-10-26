Тюменских родителей приглашают на семинар по развитию речи детей

Диагностировать речь ребенка тюменских родителей научат на встрече под названием "Волшебная пилюля или что делать, если ребенок не говорит?", которая пройдет 27 октября в молодежном пространстве "Город молодых" (ул. Механическая, 31/1).
Начало встречи в 11:00. Необходима предварительная запись по телефону 51-50-20. Разобраться в причинах "молчания" поможет логопед и детский психолог.
№Молчание молчанию рознь! Многих мам волнует вопрос: "Когда начинать волноваться, если ребёнок не говорит?" "Как увидеть и распознать необходимость срочно обратиться к специалистам", "В каком случае я могу справиться своими силами?" "Что мне делать, чтобы помочь ребенку заговорить?!", - рассказывают организаторы – центр "Дзержинец". - Все ответы на эти вопросы мамы и папы смогут получить на нашей встрече.
Спикером мероприятия станет Рамазанова Елена Сергеевна, логопед, детский психолог, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии детства Тюменского государственного университета. Вместе с родителями она разберет тревожные "флажочки" на которые необходимо обращать внимание. Поговорят о возрастных нормах и вариантах их задержек, о том, что укладывается в варианты нормы, а что является ее нарушением.
Также родителей научат простым приемы самодиагностики развития речи у ребенка. Обсудят и основные показатели, возраст ребенка, когда нужна помощь специалистов. Поговорят о том, как родители могут помочь ребенку заговорить и обсудят конкретные шаги по преодолению задержки речевого развития.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru