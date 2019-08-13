Эксперты советуют родителям заниматься развитием речи с детьми

Развитие речи у детей не всегда идет так, как хотелось бы родителям. За практичными советами в работе с малышом можно обратиться в Школу ранней помощи, которую реализует учебно-практический центр "Эксперт" совместно с правительством Тюменской области.

Проект Школы ранней помощи состоит из интенсивного онлайн-курса для детей до трех лет и лекционно-практического курса для родителей.

Период жизни ребенка от рождения до трех лет - самый важный, именно в это время нужно не упустить момент, когда ребенку может понадобиться помощь специалиста по работе с речью. Конечно, чтобы помочь малышу овладеть языком, не всегда необходима тщательная работа со специалистом. Многое родители могут дать сами.

Мамам важно знать, в какой период идет формирование речи. Общаться с ребенком нужно с самого рождения, комментируя любое свое действие. Есть несколько "звоночков", когда родителям стоит забить тревогу. Например, если в год-полтора ребенок еще не начал произносить первые слова или к трем еще не может составить предложение длиннее трех слов. Конечно, развитие в каждой семье происходит индивидуально, и сроки могут немного варьироваться.

Логопед, эксперт с четырнадцатилетним стажем, педагог регионального проекта Школы ранней помощи Лариса Сулима рассказала о пользе занятий с детьми дома:

Домашние занятия для речи полезны в любом случае. Родители могут самостоятельно с помощью игр влиять на развитие малыша. Например, подбираем конструктор по возрасту - это способствует развитию мелкой моторики, а она напрямую связана с речью. Ребенок фантазирует, собирает фигуры, изучает фактуры, сопровождает игру звуками - гудит машина и т.д. Одна из причин того, что дети могут не заговорить вовремя - отсутствие мотивации. Если ребенок привык добиваться желаемого с помощью жестов, то произносить слова он может и не считать нужным. В этом случае родители, конечно, должны обратить на это внимание и поспособствовать ускорению процесса развития речи с помощью игр, словесного общения. Я рекомендую приобретать игрушки в виде животных, а также звучащие - барабан, колокольчик и другие.

Развитие речи - процесс не всегда простой, поэтому будьте внимательнее к детям, помогайте им освоить русский язык и к трем годам научиться говорить длинными предложениями. При возникновении трудностей вы всегда можете обратиться к специалистам, подробности тут: https://vk.com/expertup.