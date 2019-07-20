Какие игры помогут ребенку заговорить? Бесплатный вебинар - для родителей и педагогов

Фото: центр "Эксперт"

Бесплатный вебинар "Занятия по развитию речи в ясельной группе детского сада" организует 25 июля тюменский учебно-практический центр "Эксперт" в рамках онлайн-проекта "Школа ранней помощи". Начало в 19:00.

Спикером станет логопед детского сада речевой направленности "Ступеньки" Лариса Павловна Сулима, эксперт с 14-летним педагогическим стажем.

Логопеды и родители детей в возрасте до 3-х лет узнают, как правильно формировать речь ребенка, воспитатели - во что играть в группе, чтобы помочь ребенку заговорить. Также все участники вебинара получат рекомендации по играм и упражнениям для развития речи в группе детского сада.

Чтобы стать участником "Школы ранней помощи", необходимо зарегистрироваться на образовательном портале https://expert-tmn.ru/ и пройти диагностику, которая поможет определить риски развития ребенка и даст доступ к бесплатной программе по развитию речи в формате домашних видео-уроков.

Онлайн-проект помогает родителям получить знания об уходе и воспитании детей раннего дошкольного возраста. Обучение проводят специалисты разного профиля - педагоги, психологи, неврологи, логопеды, задача которых – профилактика инвалидности по речи и коррекция речевого развития детей.

Кроме того, проект предлагает свою помощь педагогам – это курсы повышения квалификации, переквалификации и для начинающих.