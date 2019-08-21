Эксперт: общаться с ребенком важно с самого его рождения

Общение матери с ребенком с момента появления его на свет играет важную роль для речевого развития.

Как рассказала эксперт с четырнадцатилетним стажем, педагог регионального проекта Школы ранней помощи Лариса Сулима, процесс становления речи базируется на естественных способностях ребенка. Поэтому общаться со своим чадом надо с самого рождения, комментируя свои действия, чтобы ребенок слышал речь и наблюдал за артикуляцией.

Например, когда мама одевает малыша или играет с ним, она может проговаривать вслух свои движения и описывать окружающие предметы.

"Важно следить за процессом оживления, это позволит определить степень развития малыша. В 4-5 месяца ребенок должен реагировать на маму, смотреть ей в глаза, улыбаться, совершать движения, наблюдая за ней. В период от 1 до 1,5 лет ребенок обычно уже умеет говорить первые слова. К трем годам – способен формировать предложения", - пояснила педагог.

Конечно, каждый ребенок развивается индивидуально, поэтому рамки норм могут варьироваться на несколько месяцев. Однако, если задержка в развитии речи составляет более трех-четырех месяцев, эксперты настоятельно советуют обратиться за помощью к специалистам и не игнорировать тревожные сигналы.

"Возраст от рождения до трех лет – самый важный. Если в этот период заметить какие-то задержки в развитии, то их коррекция потребует гораздо меньших усилий, чем если проблему запустить и решать в будущем", - добавила Лариса Сулима.

Отметим, проект "Школа ранней помощи" реализует учебно-практический центр "Эксперт" совместно с правительством Тюменской области. Он состоит из интенсивного онлайн-курса для детей до трех лет и лекционно-практического курса для родителей. Узнать подробнее можно в официальной группе проекта https://vk.com/shkolapomoshi или на сайте.