Тюменские воспитатели могут с помощью логоритмики развивать детскую речь

Фото: центр "Эксперт"

Нарушения речевого развития встречаются у многих детей. В решении этой проблемы могут помочь не только логопеды, но и воспитатели, используя в работе логоритмику – эффективного способа для коррекции речи.

Видео-семинар по методике 18 сентября проведет организует учебно-практический центр "Эксперт". Спикером выступит логопед, тифлопедагог Ирина Чистякова, у которой 15-летний опыт работы с детьми с инвалидностью. Специалист расскажет о том, что такое логоритмика и для чего она нужна, а также даст рекомендации по проведению логоритмических занятий в разных возрастных группах.

"Особенностей в поведении и развитии детей становится всё больше, а педагогов, умеющих работать с такими детьми, – меньше. Обычных знаний не хватает, а классическое образование перестроиться еще не успело. Нужны не просто знания из учебников по педагогике, но непременно требуются семинары от врачей и нейропсихологов. В центре "Эксперт" мы помогаем педагогам стать специалистами, отвечающими запросу времени", - пояснила руководитель центра Марина Бакулина.

Стоимость участия в семинаре 700 рублей. В качестве бонуса участники получат план-конспект по логоритмике.

Записаться и оплатить видео-семинар можно здесь. После регистрации в течение суток на почту придет ссылка на личный кабинет образовательного портала учебно-практического центра "Эксперт". Доступ к занятию пользователи получат за сутки до обозначенной даты.

Узнать о других программах учебно-практического центра "Эксперт" можно на официальном сайте организации. Следить за новостями и объявлениями, а также обмениваться опытом и впечатлениями педагоги могут на странице центра "ВКонтакте".