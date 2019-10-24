Тюменские музеи приглашают на "Ночь искусств"

Тюменское музейно-просветительское объединение приглашает горожан на всероссийскую акцию "Ночь искусств".

Тюменцев ждут интерактивные программы и перформансы, спектакли и концерты, творческие встречи и лекции, модные показы и квесты — всего более 180 мероприятий. Впервые во всех музеях стартует "Ночь искусств для детей".

На музейных площадках Тюмени мероприятия "Ночи искусств" пройдут с 16:00 до 00:00. Это музей "Городская Дума", музей "Дом Машарова", Археологический музей-заповедник на озере Андреевском, музей "Усадьба Колокольниковых", Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, Мультимедийный парк "Россия — моя история".

Программу праздника можно посмотреть в группе Тюменского музейно-просветительского объединения "Вконтакте".