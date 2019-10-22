Пропавшую школьницу из Ижевска нашли в Тюмени

Меньше суток велись поиски подростка из Ижевска, которая сбежала из дома. В итоге ее сняли с поезда до Барнаула на станции Тюмень.

Днем 18 октября 15-летняя девочка вернулась из школы, собрала вещи и ушла в неизвестном направлении. Когда отец обнаружил пропажу дочери, то попытался по телефону убедить ее вернуться домой. Девочка сообщила, что на автобусе добралась до Сарапула, а оттуда намерена поехать в Барнаул к подруге, с которой познакомилась в интернете. Школьница не выключала телефон, но и не говорила, где она.

"В результате розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками транспортной полиции, было установлено, что несовершеннолетняя находится в поезде Москва — Барнаул, и утром 19 октября, когда состав находился на станции Тюмень, она была доставлена в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции", — сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России. После этого девочку доставили в дом социальной реабилитации семей и детей "Борки".