Тюменец отправится в колонию за пьяную езду на мотоцикле

13:15 22 октября 2019
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Фото: pixabay.com

Тюменский районный суд вынес приговор жителю села Перевалово, который повторно был пойман пьяным при управлении транспортом.

Нетрезвый мужчина сел за руль мотоцикла одного из приятелей и поехал на речку искупаться. По дороге он был остановлен сотрудниками ДПС, освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние.

В сентябре 2016 года мужчина уже был осужден за пьяную езду к 180 часам обязательных работ и лишен права управления транспортом на два года. На этот раз суд назначил 28-летнему мужчине 8 месяцев исправительной колонии общего режима. Права управления транспортом он лишен на два с половиной года.

Теги: пьяные водители
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