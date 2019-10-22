Тюменец отправится в колонию за пьяную езду на мотоцикле

Тюменский районный суд вынес приговор жителю села Перевалово, который повторно был пойман пьяным при управлении транспортом.

Нетрезвый мужчина сел за руль мотоцикла одного из приятелей и поехал на речку искупаться. По дороге он был остановлен сотрудниками ДПС, освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние.

В сентябре 2016 года мужчина уже был осужден за пьяную езду к 180 часам обязательных работ и лишен права управления транспортом на два года. На этот раз суд назначил 28-летнему мужчине 8 месяцев исправительной колонии общего режима. Права управления транспортом он лишен на два с половиной года.