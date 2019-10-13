Студенты и преподаватели тюменских вузов могут стать донорами крови

Акция "Я – донор" во второй раз пройдет в Тюменском государственном университете 29 октября. В этот день у корпуса вуза по адресу ул. Ленина, 23 будет работать донор-мобиль, где студенты и преподаватели любого высшего учебного заведения могут сдать кровь.

Как сообщила представитель Лиги добровольцев ТюмГУ Евгения Ошуркова, первая подобная акция проходила весной этого года, тогда в ней приняли участие более 30 человек: это преподаватели, студенты и старшеклассники старше 18 лет. В общей сложности удалось собрать более 15 литров донорской крови, которую отправили на областную станцию переливания крови.

В день акции нужно будет заполнить анкету донора, пройти осмотр у врача, а затем опытные медицинские работники в донор-мобиле возьмут необходимое количество биоматериала - вне зависимости от пола и возраста берется 450 мл крови. После этого каждый участник получит справку формы 402/У, а также денежную компенсацию на обед, пишет ИА "Тюменская линия".

Стоит знать, что первичным донорам нужно будет предварительно сдать анализы на Станции переливания крови (ул. Энергетиков, 35). Постоянным донорам сдавать анализы необязательно, если с момента последней донации прошло меньше года.

Также важно учитывать противопоказания: это наличие таких серьезных заболеваний как ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкологические заболевания и другие. В числе временных - удаление зуба, нанесение татуировки, грипп или ОРВИ, прививки, беременность.

Кроме того, с 15 октября в течение двух недель в корпусах ТюмГУ будут проходить лекции, на которых студенты могут больше узнать о донорстве крови, рекомендациях, противопоказаниях к донорству, задать интересующие вопросы.