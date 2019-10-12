Более 1,2 тысячи тюменцев обучились уходу за тяжелобольными

Школы по уходу за тяжелобольными людьми организованы в 20 медучреждениях Тюменской области. Только за первое полугодие 2019 года здесь прошли обучение более 1,2 тысячи медработников, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Паллиативную помощь на территории области оказывают в амбулаторных и стационарных условиях 33 медорганизации. Созданы специализированные кабинеты в составе медико-социальных отделений поликлиник. За первое полугодие 2019г. работающие в них специалисты помогли в более четырех тысячах случаев.

Для паллиативной помощи взрослым пациентам в медицинских стационарах региона организованы не менее трех коек в — всего таких койко-мест в области насчитывается 122. Таким образом, в каждом районе действует службы паллиативной помощи, в которую входит и кабинет в поликлинике, и выездная патронажная служба и места в стационаре.

В 2019 году в рамках Соглашения Правительства Тюменской области и Министерства здравоохранения РФ, на основе софинансирования из регионального и федерального бюджетов, запланировано выделение средств для лекарственного обеспечения паллиативной службы (в т. ч. обезболивающими препаратами), для оснащения ее оборудованием и организации помощи на дому.

В счет этих средств за первое полугодие текущего года область уже приобрела обезболивающих лекарств на сумму 11 млн рублей.