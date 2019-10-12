Тюменские специалисты медиасферы готовятся к "Плану В"

Медиаинтенсив "План В" пройдет в Екатеринбурге с 18 по 23 ноября. Участие в нем примут практикующие журналисты, копирайтеры, блогеры, smm-специалисты, видеографы и пиарщики.

Программа включает лекции, семинары и 24 часа практики, в течение которой конкурсанты будут создавать репортажи, которые попадут в медиаленту в прямом эфире. Итоговым продуктом станет мультимедийная онлайн-лента "Екатеринбург — город героев". Участники из разных городов России посмотрят на город своими глазами и расскажут о жизни в столице Урала через ее известных и неизвестных жителей, пишет "Мегатюмень".

Регистрация на медиаинтенсив открыта на сайте: https://plan-b-media.ru/. "План В" проходит от создателей международного молодежного учебно-практического семинара по журналистике "Медиаполигон". Одно из отличий проекта — программа не будет делиться на направления: текст, фото и видео.

Напомним, "Медиаполигон" проходил в Тюмени в апреле 2017 года. В нем приняли участие 300 журналистов из 47 городов России и Сербии. За один день 24-часовой трансляции они создали 1 000 материалов, 600 из которых попали в ленту. В формате тотальной журналистки конкурсанты рассказали о 446 городских точках. Впервые за историю проекта количество человек из других городов (65%) превысило количество участников из родного города (35%). Так, они представили материалы из машины скорой помощи, с конного клуба, рынков, церквей, со станций переливания крови, рассказали о "закулисье" заводов, жизни сотрудников полиции и МЧС, водителей автобусов и порассуждали о быте жителей города с главой областной столицы.