В Увате проектируют сквер нефтяников

В Увате началась работа над проектом сквера нефтяников, который появится напротив будущей школы по проспекту Надежды. Его центральной фигурой станет арт-объект в виде медведя.

Как сообщили в администрации Уватского района, благодаря реализации проекта вдоль улицы Речной можно будет дойти до физкультурно-оздоровительного комплекса. В сквере будут предусмотрены качели, навесы, беседки с безопасным беспроводным Интернетом, велодорожки, а также парковка на 30 мест.

"Над дизайном работает архитектор Майя Иванова, и мы постараемся предложить в итоге такой вариант, чтобы нравилось жителям, и этот парк был бы в дальнейшем востребованным", – прокомментировал руководитель студии ландшафтного дизайна Александр Орлов.

По словам главы муниципалитета, сейчас в правобережном Увате мало общественных мест. Все они проектируются с нуля и в будущем составят образ города, пишет ИА "Тюменская линия".