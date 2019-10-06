Форум для инициативной молодежи проведут в Заводоуковске

Около 300 юных активистов и руководителей детских и молодежных общественных объединений станут участниками окружного форума "Союз" для инициативной молодежи Заводоуковска, который будет проходить с 11 по 14 октября в лагере имени Юрия Гагарина. В программе – обучение социальному проектированию, организации событий и медиапродвижению.

Форум призван прокачать деятельность активистов и сформировать совет для дальнейшего взаимодействия. Также участники смогут поработать над идеей социального проекта и его наполнением, пишет "Мегатюмень".

В рамках мероприятия будут проходить тематические проектные сессии и мастер-классы, а также лекции от региональных кураторов Российского движения школьников. Молодые люди в результате смогут получить не только базовые навыки в сфере социального проектирования, но и будут развивать лидерские качества и организаторские способности.

Участникам форума предстоит в командах поработать над идеями и наполнением социальных проектов. Самые активные объединения получат поддержку в виде наставника, который будет сопровождать реализацию проекта на всех этапах. Организаторы рассчитывают, что в течение 2019-2020 годов в Заводоуковске появится более 10 социальных проектов.