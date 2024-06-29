Тюменцы могут отправиться на форум "Ладога"

9 сентября в Ленинградской области стартует молодежный образовательный форум "Ладога". Принять участие могут молодые люди, специалисты в сфере туризма, экологии, истории и других областях.

Подать заявку можно до 9 июля на платформе ФГАИС "Молодежь России".

На форуме узнают, как создавать молодежные проекты, направленные на формирование современной идентичности, построение гармоничного общества и сохранение исторического наследия. Откроют для себя культуру и искусство как способ реализации творческого потенциала, пространство карьерного роста и метод сохранения традиционных ценностей. Познают Россию через призму культуры, искусства и истории.

Для участников приготовят шесть тематических площадок:

Продюсерский центр "Вдохновляем" для молодых представителей и преподавателей творческих профессий;

Киномастерская "Создаем" — площадка визуального контента и ATR-искусства "Создаем" — контент-мейкеры, видеоблогеры, операторы, режиссеры, сценаристы, видеографы, CGI-специалисты, специалисты дубляжа и озвучки, цифровые художники, художники, дизайнеры: интерьеров, ландшафтный, графический, веб и моушн, кураторы и организаторы выставочных пространств, сотрудники учреждений культуры, домов творчества, музеев, библиотек, а также журналисты и студенты профильных направлений;

Историко-патриотическая платформа "Помним" объединит молодых сотрудников музеев и библиотек, участников исторических клубов, военно-патриотических организаций и других активистов.

Площадка укрепления семейных связей "Любим" предназначена для молодых специалистов из духовно-просветительских центров и объединений, учителей, советников по воспитанию, студентов психологических и педагогических факультетов, семейных, детских и школьных психологов и других, сообщает КП-Тюмень.