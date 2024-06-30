Тюменская молодежь может отправиться на форум в Мурманске

4 сентября в Мурманске стартует XII Всероссийский форум рабочей молодежи для тех, кто хочет прокачать свои навыки для повышения личной и коллективной эффективности на предприятиях, развивать сеть деловых контактов, обучаться и воплощать инновационные решения. Подать заявку можно до 4 июля на платформе "Молодежь России".

Принять участие могут молодые люди до 35 лет. Цель форума — развитие молодых кадров, получение ими новых навыков и компетенций, а также общение, нетворкинг и обмен опытом.

Участие дает возможность:

получить новые знания и развить профессиональные навыки;

получить грантовую поддержку для реализации инициатив;

наладить партнерские отношения и обменяться опытом с правительственными и общественными организациями;

познакомиться с представителями крупных компаний и установить полезные связи.

На форуме тюменцы смогут найти единомышленников и присоединиться к молодежным сообществам на предприятиях по всей стране, сообщает КП-Тюмень.

"Форум рабочей молодежи — это отличная площадка, где молодые специалисты могут обсудить актуальные вопросы, поделиться своими профессиональными успехами и трудностями, а также найти новые идеи и поддержку. В результате таких встреч тюменцы обогащают свой опыт, находят новых партнеров и выстраивают ценные связи", — поделился куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.