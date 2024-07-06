Тюменцы могут отправиться на окружной образовательный форум "На волне"

27 сентября ря во Владивостоке стартует молодежный образовательный форум "На волне" для деятелей творческих индустрий, предпринимателей и создателей креативных проектов от 14 до 35 лет. Подать заявку можно до 27 июля на платформе ФГАИС "Молодежь России".

Форум для тех, кто любит родной край и рассматривает исторический, культурный и природный контекст как источник идей и вдохновения. Молодые люди примут участие в креативных сессиях, лекциях, круглых столах, карьерных мастерских и тренингах от экспертов в области игропрактики, маркетинга, бизнеса и культуры. Главная тема — локальная идентичность, творчество и игрофикация.

На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета молодежь региона ждет три образовательных трека:

"На волне создавая" — для молодых предпринимателей, творцов и участников креативных маркетов;

"На волне играя" — для тех, кто хочет научиться разрабатывать игры в различных форматах: от настольных до корпоративных;

"На родной волне" — для тех, кто изучает историю своего региона и является членом патриотической общественной организации.

Молодые люди также смогут получить грант до 1 миллиона рублей на реализацию своей идеи, сообщает Мегатюмень.