Молодежь Тюменской области может поехать на форум "Каспий"

22 сентября в Дагестане стартует образовательный форум "Каспий". Участников ждет образовательная программа: мастер-классы и лекции от известных российских спикеров. Подать заявку можно до 22 июля на платформе ФГАИС "Молодежь России".

Событие направлено на повышение конкурентоспособности лидеров молодежных структур регионов России и разработку новых моделей работы с ними.

Для участников подготовят пять тематических площадок:

Молодежь в предпринимательстве — для предпринимателей и людей, интересующихся бизнесом;

Молодежь в сфере туризма — для тех, кто занимается реализацией социально значимых проектов в области туризма и продвижения этнокультурного и природного разнообразия России;

Молодежь в цифровом обществе — для людей, увлеченных современными интернет-СМИ, журналистикой и блогерством;

Патриотическое воспитание молодежи — для специалистов, работающих в области военно-патриотического воспитания;

Движение Первых — для представителей Движения Первых.

Молодые люди смогут разработать свои проекты и получить грантовую поддержку до 1 млн рублей на их реализацию, сообщает КП-Тюмень.