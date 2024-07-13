Тюменцы могут отправиться на форум "Евразия Global"

24 сентября в Оренбурге стартует Международный молодежный форум "Евразия Global". Зарегистрироваться можно на платформе ФГАИС "Молодежь России" до 15 июля.

Событие посвящено развитию молодежного сотрудничества между регионами Российской Федерации и зарубежными странами.

Принять участие могут молодые люди от 18 до 35 лет:

— представители российских региональных органов исполнительной власти и некоммерческих организаций, работающих над международными гуманитарными проектами;

— члены зарубежных некоммерческих организаций, заинтересованных в сотрудничестве с Россией;

— работники научных и исследовательских центров, изучающих вопросы международного взаимодействия;

— молодые журналисты, специализирующиеся на международной тематике;

— сотрудники университетов, компаний и корпораций, занимающихся международными проектами;

— представители организаций российских соотечественников, живущих за границей.

Участники форума получат возможность углубить свои знания в сфере международных отношений и гуманитарного сотрудничества, развить навыки межкультурного общения и разработки международных молодежных проектов, сообщает Мой-портал.ру.