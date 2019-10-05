Врачи тюменского МКЦД провели 20 тысяч онкоскринингов за восемь месяцев

Специалисты тюменского Многопрофильного консультативно-диагностического центра за январь-август 2019 года провели более 20 тысяч онкоскринингов в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение".

Максимально подробную картину состояния организма дает КТ, в прошлом году было сделано более пяти тысяч исследований, в этом – объемы сохраняются, пишет "Комсомольская правда – Тюмень" со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области.

В отделении лучевой диагностики МКДЦ за восемь месяцев 2019 года здесь проведено полторы тысячи процедур компьютерной томографии легких. В 6,3% случаев результаты оказались неутешительными: пациентам выставлен диагноз злокачественное новообразование. Также за это время выполнено 823 рентгенологических онкоскрининга, в том числе – ирригоскопия, рентгеноскопия, рентгенография легких. По результатам 37 человек направлено в профильную медицинскую организацию Тюмени.

"Отправная точка обследования пациента начинается на первичном приеме, - рассказывает онколог МКДЦ Артем Прохоченко. – При подозрении на онкозаболевание он в короткие сроки проходит дообследование и направляется в "Медицинский город".

Здесь проводится более шестидесяти видов диагностических исследований. В общих цифрах – это более 17 тысяч исследований в год. Чаще всего это рентгеноскопия, рентгенография, компьютерная томография.

За последние три года более половины диагностических процедур составили исследования желудочно-кишечного тракта. Например, в прошлом году - почти 70% от общего числа рентгенологических исследований.