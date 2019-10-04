Торговый центр "Пять звёзд" предлагает выгодные условия арендаторам

Фото: ТЦ "Пять звёзд"

Торговый центр "Пять звёзд", расположенный в микрорайоне "Тюменский – 2", расширяет пул арендаторов и предлагает площади для развития бизнеса на выгодных условиях.

Современный торговый центр, оснащенный многоуровневой системой охраны, интеллектуальной системой управления климатом и интуитивной внутренней навигацией, с развитой инфраструктурой, полностью соответствует европейским стандартам и является точкой притяжения для покупателей близлежащих районов.

Помещение площадью 500 квадратных метров на цокольном этаже с готовым ремонтом уже с 1 ноября может стать идеальным местом для развития бизнеса. Администрация ТЦ готова рассмотреть предложения по размещению здесь как магазина, так и объектов развлекательного или образовательного назначения. Арендная ставка составит 300-450 рублей за квадратный метр.

Кроме того, на первом этаже торгового центра имеется свободное помещение площадью 59 квадратных метров, предусмотренное для размещения аптеки. Арендная ставка здесь составляет 1500 рублей, включая коммунальные расходы.

На втором этаже ТЦ предлагаются помещения площадью 42,6, 47, 59 или 60 квадратных метров. Приоритетные направления деятельности: товары и игрушки для детей, развивающие студии и кружки. Стоимость арендной платы здесь составляет 700-800 рублей за "квадрат" в месяц для новых арендаторов на 11 месяцев.

Связаться с администрацией торгового центра "Пять звёзд" можно по телефонам: +7 (3452) 500-858, +7 (3452) 608-067; или по электронной почте 500-858@mail.ru.

Узнать больше о торговом центре можно в социальных сетях и на официальном сайте.