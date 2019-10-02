Тюменцы могут узаконить самовольно занятые участки

16 сентября 2019 года вступили в силу законодательные изменения, согласно которым у граждан появляется возможность узаконить самовольно занятые земельные участки. Специалисты Управления Росреестра по Тюменской области и тюменской кадастровой палаты обращают внимание тюменцев на то, какие условия должны быть при этом соблюдены.

Закон № 150-ФЗ устанавливает порядок уточнения границ земельных участков, фактическая площадь которых не соответствует площади, указанной в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), что упрощает процедуру проведения комплексных кадастровых работ, заказчиком которых выступают муниципальные власти.

У граждан появляется возможность узаконить в рамках проведения комплексных кадастровых работ фактически используемые земельные участки, если их площадь превышает указанную в ЕГРН на величину не более предельного минимального размера участка, установленного местной администрацией, а если такой минимальный размер не установлен — не более, чем на 10% от площади, указанной в ЕГРН.

При этом важно отметить, что узаконить фактически используемые "лишние" метры возможно лишь в том случае, если участок используется в этих границах более 15 лет, на него нет посягательств со стороны соседей и претензий органов власти.

Также вступившие поправки позволяют кадастровым инженерам в установленном порядке получать сведения, необходимые для проведения процедуры согласования границ, в том числе сведения об адресах владельцев недвижимости: почтовых и электронных. Это позволит в полной мере учитывать правовые интересы законных владельцев недвижимости — как при проведении комплексных кадастровых работ, так и при индивидуальном межевании участков. Своевременная обратная связь позволит учесть интересы всех заинтересованных лиц, а значит, предотвратить земельные споры между соседями в дальнейшем.

Кадастровые работы проводятся для уточнения границ земельных участков, зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства, а также для исправления реестровых ошибок. Процедура требует привлечения денежных средств, которые не всегда могут изыскать отдельные собственники земельных участков, чтобы оформить недвижимость в установленном законом порядке. В настоящее время ряд муниципальных образований юга Тюменской области готовятся к проведению комплексных кадастровых работ, которые позволят уточнить границы сразу всех земельных участков того или иного населенного пункта без привлечения средств самих землепользователей.

О порядке проведения комплексных кадастровых работ и оформлении "лишней" земли можно узнать в Управлении Росреестра по Тюменской области по телефону для консультаций (3452) 55-58-58 и в тюменской Кадастровой палате по телефону для справок (3452) 259-001.