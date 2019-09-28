Незрячий парень из Ялуторовска сдал ЕГЭ и поступил в колледж

Житель Ялуторовска Сергей Винник, потерявший ранее зрение на оба глаза в результате трагичного случая, в дополнительный период проведения ЕГЭ успешно сдал экзамены и поступил на обучение в филиал Тюменского медицинского колледжа по специальности "Медицинский массаж", пишут "Аргументы и факты – Западная Сибирь".



Обратившись в колледж, молодой человек узнал, что для поступления необходим аттестат о среднем полном общем образовании, а у него на тот момент имелся только аттестат об окончании 9 классов и справка из колледжа об успеваемости за неполные 3 курса обучения.

Сергей не отчаялся и не стал опускать руки. Несмотря на длительный перерыв в обучении и новые реалии жизни, он самостоятельно подготовился к экзаменам по русскому языку и математике, сдал их в сентябрьские сроки и получил аттестат.

Сейчас Сергей уже приступил к занятиям в колледже.



"Обучение для меня и моей семьи очень важно, ведь у меня двое маленьких детей. Востребованная специальность позволит мне иметь профессию, работать и содержать семью, быть полезным обществу", - отмечает молодой человек.



"Ежегодно в Тюменской области в государственной итоговой аттестации участвуют порядка 300 выпускников с ограниченными возможностями здоровья. В пунктах проведения экзаменов для них создаются все необходимые условия, учитывающие особенности ребят", - сообщил начальник Центра оценки качества образования Тюменской области Сергей Лунев.



Добавим, что инклюзивное профессиональное образование инвалиды могут получить на базе Тюменского колледжа промышленных и социальных технологий. Подробнее о доступных направлениях подготовки можно узнать на официальном сайте http://zsgk-tmn.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie/.