Новогодние проекты ТКТО представлены на едином сайте

Тюменское концертно-театральное объединение разработало для удобства зрителей специальный сайт: театральная-ёлка.рф, где собраны все новогодние проекты.

Более 400 мероприятий разного формата для аудитории всех возрастов порадуют зрителей с 14 декабря 2019 года и по 14 января 2020 года во всех подразделениях ТКТО: Тюменская филармония, Тюменский Большой драматический театр, Тюменский театр кукол, Дворец культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко, Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова.

На сайте театральная-ёлка.рф:

1.Афиши мероприятий;

2. Можно приобрести подарочный сертификат;

3.Можно заказать услугу "Поздравление вашего ребенка с Новым годом от Деда Мороза и Снегурочки".

4. Можно сделать коллективную заявку.

"Театральная-ёлка.рф" — новогодний марафон культурных мероприятий ТКТО на одном сайте – это информативно и очень удобно!

Скорее переходите на наш сайт: http://театральная-ёлка.рф/! Планируйте свою новогоднюю компанию уже сейчас, выбирайте лучшие места и лучшие проекты!

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Надежда Казначеева.