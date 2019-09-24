Озеро Алебашево благоустроят к 2022 году

11:15 24 сентября 2019
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В Тюмени новый культурный и событийный центр города намерены создать путем функционального наполнения и благоустройства озера Алебашево. Проект планируют осуществить в течение ближайших двух–трех лет. 

Проект "Event-park озера Алебашево" стал одним из участников первого акселератора городских проектов программы Агентства стратегических инициатив "100 городских лидеров" и вышел на стадию реализации. Он направлен на преобразование неблагоустроенных пространств вокруг озера в тематическую зону — ивент-парк, готовый к проведению современных массовых событий. Инфраструктура парка будет включать: ресторан, отель, коворкинг-пространство, оборудованную сцену, спортивные зоны, парковку и другие объекты.

Уже проведены общественные мероприятия по расчистке прибрежной зоны, в ближайшее время начнется очистка озера.

Ожидается, что после реализации проекта количество отдыхающих и туристов, посещающих ивент-парк в Тюмени, превысит 1 млн человек ежегодно.

Теги: благоустройство , городская среда , урбанистика
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