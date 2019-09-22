Август в Тюменской области был богат на свадьбы

Традиционный свадебный бум наблюдался в Тюменской области в течение лета. Однако август 2019 года побил все рекорды по количеству бракосочетаний.

По информации управления ЗАГС по Тюменской области, в третий месяц лета свои отношения узаконили 1 тыс. 692 пары. Из них чуть более тысячи пар - в Тюмени. Также в лидерах августа Тюменский район, здесь отпраздновали 172 свадьбы. Чуть меньше – в Тобольском и Ишимском районе, пишет "Вслух.ру".

Самым непопулярным месяцем для регистрации брака стал май. Всего в Тюменской области не побоялись суеверных примет 448 пар. Из них 288 зарегистрировали свои отношения в областной столице. В январе свидетельство о регистрации брака получили 558 пар, в феврале - 615. Кроме того, в мае число разводов составило 567.

Всего за восемь месяцев 2019 года узами брака себя связали 7 тыс. 502 пары. За этот же период 4 тыс. 686 семей официально расторгли отношения.