В тобольской больнице применяют эффективные методики для выявления патологий

Скрининговые исследования по выявлению заболеваний желудочно-кишечного тракта уже третий год проводят врачи Областной больницы № 3 г.Тобольск). Направление на обследование получают все пациенты 55-60 лет.

Как сообщили в медучреждении, при выявлении нарушений в работе ЖКТ пациентов отправляют на более углубленное обследование с помощью гастроскопии и колоноскопии. В диагностическом отделении работает анестезиолог и, как правило, на все время процедуры пациент погружается в состояние лёгкого сна, поэтому манипуляции не доставляют дискомфорта и боли.

На скрининги пациентов направляют при прохождении диспансеризации, а также из кабинетов раннего выявления заболеваний. Напомним, что такая программа в рамках регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями Национального проекта "Здравоохранение" призвана выявить новообразование на ранней стадии, пишет ИА "Тюменская линия".

С начала 2019 года в кабинетах раннего выявления заболеваний специалисты диагностировали шесть злокачественных новообразований и 28 предраковых патологий. А в рамках скрининга – 14 злокачественных образований и 24 серьезных патологии, которые могут привести к онкологии.

Отметим, колоноскопия - самый достоверный способ подтвердить или исключить любое заболевание кишечника. В день в больнице проводится 6-8 скрининговых исследований, для которых раньше пациенту приходилось ехать в Тюмень. Это стало возможным благодаря приобретению нового оборудования.