Мастер-класс по созданию съедобных букетов проведут в Тюмени

Бесплатный мастер-класс по созданию букетов из съедобных ингредиентов проведут в тюменском мультицентре "Моя территория" 26 сентября. Материалы предоставят организаторы.

Принять участие в мастер-классе могут все желающие, достаточно пройти регистрацию. Занятие по фуд-флористике будет вести Мария Костарёва. Спикер расскажет об истории этого вида творчества и поделится трендами по созданию букетов.

Затем участники смогут самостоятельно подобрать ингредиенты, совместить их и оформить в целостную композицию.

Для этого они будут использовать конфеты, печенье, различные виды зефира. Каждый участник создаст свой букет и сможет забрать его домой. Ведущая мастер-класса подскажет участникам композиционные решения, а также наилучшие сочетания продуктов, чтобы букет был не только красивым, но и вкусным.

Начало мастер-класса в 18:30, зарегистрироваться можно по ссылке: https://cutt.ly/XwLe5mY

Отметим, мероприятие проходит в рамках событий "Месяца творчества" от мультицентра. Ранее участники смогли познать свой внутренний мир на арт-терапии, научились рисовать на доске нитками, которые натянуты на гвозди, а также фигурной резке по овощам и фруктам.