Физкультминутки практикуют в школах Тюменского района

Физкультминутки стали доброй традицией во многих школах Тюменского района. В них принимают участие учителя, дети и даже их родители, рассказали в пресс-службе главы района.

"Мы тренируем руки, маршируем. Это отличный способ снять стресс. В будни зарядка проходит с участием учителей и школьников, а по субботам к ним присоединятся и родители учащихся", - прокомментировала учитель русского языка и литературы Переваловской школы Анна Игнатьева.

В Луговской школе физкультминутка для учителей и воспитателей детского сада проходит на школьном стадионе, если позволяет погода. Занятия начинаются с обязательной разминки и завершаются степ-аэробикой. По мнению участницы физкультминутки – старшего инструктора-методиста центра физкультурной и спортивной работы "Союз" Тюменского района Татьяны Лалак, такие занятия не только позволяют педагогам поддерживать спортивную форму, но и сплачивают коллектив.

Корпоративные занятия проводятся в Тюменском районе в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". С каждым днем к физкультминуткам присоединяется все больше специалистов учреждений, организаций и предприятий, а спортивная команда столичного растет.