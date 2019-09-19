Гости Тюменского нефтегазового форума познакомились с туристическим богатством региона

Гости Тюменского нефтегазового форума, который проходит в Тюменском технопарке, оценили туристический потенциал региона.

Накануне, 18 сентября, презентационный стенд посетили министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, помощник руководителя администрации президента России Кирилл Молодцов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Участники форума могут познакомиться с многообразием экскурсионных программ Тюменской области, каждая из которых по-особенному раскрывает историю региона, делая акцент на выдающихся и знаковых личностях, природных богатствах, рекреационных ресурсах и даже промышленности.

"У нас за плечами — очень богатая история освоения природных богатств тюменского Севера, создания Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Мы всерьез планируем развивать промышленный туризм. Уже сегодня Тюменская область предлагает туристам со всего мира туристический маршрут "Черное золото Сибири", где каждый почувствует себя нефтяником, посетит настоящую буровую установку, попробует "уху с нефтью", — рассказал директор департамента потребительного рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

Также на форуме был представлен стенд с сувенирной продукцией, организована дегустация местных угощений, сибирского варенья и знаменитой Тюменской минеральной воды.

Напомним, в рамках Тюменского нефтегазового форума проходит специализированная выставка "Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс", где можно увидеть инновационные разработки, новое оборудование и ознакомиться с уникальными технологическими решениями российских компаний. Она продолжится до 20 сентября.