Аренда коммерческой недвижимости в Тюмени: "Управляющие системы" найдут идеальные варианты

Фото: "Управляющие системы". Нежилая недвижимость по ул. Тимофея Чаркова.

Выбор подходящего помещения – немаловажная составляющая для развития бизнеса. Найти идеальный вариант для офиса или торговли за короткий срок помогут эксперты компании "Управляющие системы".

Более пяти лет компания управляет коммерческими помещениями различного назначения общей площадью около 14 тысячи квадратных метров. Эксперты уверяют: возможно все! Требуется ли арендатору 1 квадратный метр или 3000 "квадратов", в центре города или другом районе, в жилом доме или в торговом центре – варианты найдутся всегда.

Получить подборку подходящих предложений можно, заполнив заявку на сайте компании. В течение двух дней специалисты свяжутся с потенциальным арендатором и проконсультируют по всем возникшим вопросам. При заключении договора арендаторы могут рассчитывать на индивидуальный подход и быть уверенными в строгом соблюдении юридических норм.

В надежности сотрудничества с "Управляющими системами" уже убедились крупные арендаторы, в числе которых продовольственные магазины "Магнит", "Пятерочка", магазины "Фикс прайс", Тюменская дверная компания "Строймагнат" и другие.

Телефоны компании для связи: +7 (3452) 500-858, +7 (3452) 608-067.

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