Тюменские дети могут выиграть годовой абонемент в аквапарк

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Аквапарк "ЛетоЛето" проводит конкурс рисунков для детей и подростков 6 -17 лет. Победитель получит годовой абонемент на безлимитное посещение аквапарка.

По условиям конкурса, дети должны придумать и нарисовать символ аквапарка. Им может стать реальный или вымышленный добрый, веселый персонаж, который любит отдыхать и купаться.

"Мы хотим, чтобы у тюменского аквапарка появился свой символ, который ассоциировался бы у наших гостей с отдыхом и позитивом", – пояснила задачу генеральный директор комплекса "ЛетоЛето" Ирина Васильева.

Работы принимаются до 30 сентября этого года. 1 октября стартует народное голосование, победитель в номинации "Приз зрительских симпатий" получит полугодовой абонемент на посещение аквапарка. Абсолютного победителя выберет независимое жюри, а вручение абонементов запланировано на осенние каникулы, сообщила пресс-служба аквапарка. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться здесь.