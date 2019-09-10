Тюменские дети могут выиграть годовой абонемент в аквапарк

Аквапарк "ЛетоЛето" проводит конкурс рисунков для детей и подростков 6 -17 лет. Победитель получит годовой абонемент на безлимитное посещение аквапарка.
По условиям конкурса, дети должны придумать и нарисовать символ аквапарка. Им может стать реальный или вымышленный добрый, веселый персонаж, который любит отдыхать и купаться.
"Мы хотим, чтобы у тюменского аквапарка появился свой символ, который ассоциировался бы у наших гостей с отдыхом и позитивом", – пояснила задачу генеральный директор комплекса "ЛетоЛето" Ирина Васильева.
Работы принимаются до 30 сентября этого года. 1 октября стартует народное голосование, победитель в номинации "Приз зрительских симпатий" получит полугодовой абонемент на посещение аквапарка. Абсолютного победителя выберет независимое жюри, а вручение абонементов запланировано на осенние каникулы, сообщила пресс-служба аквапарка. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться здесь.
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