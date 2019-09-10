В Екатеринбурге рассмотрят проекты площадок для строительства Собора святой Екатерины

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский представил депутатам гордумы проекты трёх площадок для возможного строительства Собора святой Екатерины, которые могут стать предметом обсуждения широкой общественностью. Об этом сообщает Екатеринбург.рф.

Три участка выбраны из списка площадок, которые чаще всего предлагали горожане в своих обращениях в электронную приёмную администрации города. Всего поступило 11 079 обращений, в которых было предложена 61 площадка. действующая при гордуме, по подготовке опроса граждан о строительстве собора святой Екатерины, утвердила этот список.

Теперь градоначальник по инициативе жителей города предложил депутатам ещё раз оценить все проекты решений. В видеороликах показано, как будет выглядеть тот или иной участок, если в ходе опроса екатеринбуржцы выберут один из них:

Ранее участники заседания рабочей группы отметили, что участок на улице Горького, 17 оптимален для храма с точки зрения развития инфраструктуры и коммуникаций. Площадка на пересечении улиц Фурманова-Белинского находится в федеральной собственности, и муниципалитет может рассчитывать здесь только на небольшой земельный участок, на котором логичнее было бы разбить парк. Тем более, что в этом районе планируется активное строительство жилья.

Своё мнение о достоинствах каждого варианта размещения собора высказал заслуженный архитектор России Михаил Вяткин.

"Все три площадки имеют свои плюсы и минусы. На мой взгляд, территория бывшего приборостроительного завода – это оптимальный вариант для размещения собора, – отметил эксперт. – Прежде всего, потому что находится в самом центре города, недалеко от места расположения исторического Екатерининского храма. Если удастся здесь построить кафедральный собор, можно будет воссоздать красивый уголок старого Екатеринбурга. Единственное "но" – позиция владельца площадки – УГМК. Если собственник совместит на одной площадке культурный центр, проект которого ранее рассматривался, и кафедральный собор - думаю, будет наилучший вариант. Если же нет, то вторым возможным местом для храма считаю набережную Городского пруда возле Макаровского моста. Плюс этого места состоит в том, что земля принадлежит городу. Строительная компания "Брусника" собирается строить там жилой массив, в который при проектировании можно было бы удачно вписать и новый собор. В таком случае развитие набережной получило бы свое красивое архитектурное решение. Наконец, наименее удачным для расположения собора я считаю территорию на пересечении улиц Фурманова-Белинского. Большая часть участка земли находится в федеральной собственности, и еще неизвестно, удастся ли гармонично "вписать" собор в оставшееся пространство".

Решение по определению места строительства собора примут горожане, для этого будет проведен опрос. Городские власти пообещали, что он пройдет в атмосфере максимальной открытости и прозрачности своих шагов.