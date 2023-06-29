Росимуществу через суд напомнили про Крестовоздвиженскую церковь в Тобольске

Арбитражный суд Тюменской области обязал Росимущество провести консервацию находящейся в аварийном состоянии Крестовоздвиженской церкви в Тобольске, являющейся федеральной собственностью.

Объект культурного наследия "Церковь Крестовоздвиженская" находится в собственности Российской Федерации, признан аварийным. В связи с чем Комитет обратился в суд с требованием обязать Росимущество организовать работы по консервации объекта. Рассмотрев спор по существу, суд удовлетворил заявленные Комитетом требования, обязал Росимущество разработать проектную документацию не позднее 31 декабря 2024 года и провести на ее основе первоочередные консервационные работы, сообщается на сайте пресс-службы судов ТО.

В начале июня Совфед РФ принял постановление "О господдержке социально-экономического развития Тюменской области", в котором в числе рекомендации Правительству РФ предлагается рассмотреть возможность включения в госпрограммы мероприятия по сохранению Крестовоздвиженской церкви как объекта культурного наследия федерального значения.